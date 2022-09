What to watch on Theatre & OTT: ஒரே நாளில் இத்தனை படங்கள் ரிலீஸா? இந்த வாரம் என்ன பார்க்கலாம்?

இந்த வாரம் ஓ.டி.டி-யிலும் நிறையப் படைப்புகள் வெளியாகவிருக்கின்றன. ஆங்கிலத்தில் 'The Barbara Met Alan', 'The Perfumier', 'Lou', 'Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy' ஆகிய படங்கள் நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகின்றன. ஆஹா தளத்தில் தெலுங்குப் படமான 'First Day First Show' நேரடியாக வெளியாகிறது. அதேபோல் இந்திப் படமான 'Babli Bouncer' நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகிறது.