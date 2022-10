தோனி இப்போது தயாரிப்பாளர்; CSK அணியை வைத்து உருவாகும் திரைப்படம் உள்பட மேலும் இரண்டு படங்கள்!

தோனி இப்போது 'Dhoni Entertainment' என்ற பெயரில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் எனப் பல மொழிகளில் படங்கள் தயாரிக்க இருப்பதாகத் தகவல் வந்துள்ளது. ஏற்கெனவே அவரது தயாரிப்பில் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் அணியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 2013 சூதாட்ட ஊழலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி இரண்டு ஆண்டு தடைக்குப் பிறகு ஐபிஎல் 2018 பதிப்பிற்குத் திரும்பியதை அடிப்டையாகக் கொண்டு 'Roar of the Lion' என்ற 'docu-drama' 'Hotstar'-ல் வெளியாகியிருந்தது. இதையடுத்து, 2011ம் ஆண்டு இந்திய அணி உலகக் கோப்பையை வென்றதை அடிப்படையாகக் கொண்டு 'Blaze to Glory (docu-drama)' , 'The Hidden Hindu' என்ற புராணத்தை அடிப்டையாகக் கொண்ட திரில்லர் படம் ஒன்றையும் 'Dhoni Entertainment' தயாரிக்கவுள்ளது. இதைத் தெடர்ந்து பாலிவுட் மட்டுமல்லாமல் பல தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களை 'Dhoni Entertainment' தயாரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது என்று தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.