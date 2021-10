OTT கார்னர்

What if - SERIES

நம் எல்லோரின் வாழ்விலும் What if என்றொரு தருணம் இருக்கும். ‘ஒருவேளை இது இப்படி நடந்திருந்தால்’ எனக் கடந்த கால வாழ்க்கையில் நிகழ மறுத்த தருணங்களை எண்ணி லயித்துக்கொண்டிருப்போம். மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸில் இப்படியான தருணங்கள் எல்லாம் மாறியிருந்தால் என்னவாகியிருக்கும் என்பதை அனிமேட்டட் தொடராக விவரிக்கிறது ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகியிருக்கும் What If தொடர். கேப்டன் அமெரிக்கா இங்கு கேப்டன் கார்ட்டர்; பிளாக் பேந்தர் இங்கு ஸ்டார் லார்டு; அவெஞ்சர்ஸுக்கு வேறு குழு; ஒட்டுமொத்த பர்னிச்சரையும் ஒரே இடத்தில் உடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள். மார்வெல் படங்களைப் பார்த்திராதவர்களுக்கு இதுவே ஒரு புதிய கதைக்கான சுவாரஸ்யத்தை நிச்சயம் கொடுக்கும். பார்த்தவர்களுக்கு ‘இப்படியானதொரு உலகம் உருவாகியிருந்தா எப்படியிருந்திருக்கும்’ என்கிற அனுபவத்தைக் கொடுக்கும்.