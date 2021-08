OTT கார்னர்

NEVER HAVE I EVER - SERIES

தேவி விஷ்வகுமார் என்னும் 15 வயதுச் சிறுமியின் பள்ளி வாழ்க்கை நிகழ்வுகளைச் சொல்கிறது நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் வெப் சீரிஸான ‘நெவர் ஹேவ் ஐ எவர்.’ தான் இதுவரை பண்ணாத ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வைத்து ஒவ்வொரு எபிசோடின் கதையும் நகர்கிறது. தேவி விஷ்வகுமாராக தமிழ் - கனடியரான மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன். ஷோ கிரியேட்டர் மைண்டி காலிங்கின் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களின் தொகுப்புதான் இந்தத் தொடர் என்றாலும், மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணனின் யதார்த்த நடிப்புக்கு அத்தனை ரசிகர்கள். டீனேஜ் பெண்கள் அதிகம் விரும்பிப் பார்க்கும் இந்தத் தொடர், ஒரு பள்ளிப் பெண்ணின் மன ரீதியலான பிரச்னைகளையும், குழப்பங்களையும் அடுக்குகிறது. காதல் குழப்பங்கள், தோழி அட்ராசிட்டீஸ், அமெரிக்காவில் இந்தியர்களின் நிலை என நிறைய விஷயங்களைப் பேசியிருக்கிறது. அமெரிக்காவில் இருக்கும் தமிழ்க் குடும்பத்தின் கதை என்பதால், அதற்கேற்ப ஆங்காங்கே தமிழ் வார்த்தைகளும் தொடரில் இடம்பெறுகின்றன.