OTT கார்னர்

The Last Hour - series வடகிழக்கு மாநிலத்தில் நடக்கும் ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் த்ரில்லராக இந்தியில் வெளியாகியிருக்கிறது ‘தி லாஸ்ட் ஹவர்.’ நாயகன், இறந்தவர்களின் ஆன்மாவோடு பேசி அவர்கள் உயிருடன் இருந்த கடைசி ஒரு மணி நேரத்தை மீண்டும் பார்க்கும் அபூர்வ சக்தி படைத்தவன். அந்த ஊரில் நடக்கும் தொடர் கொலைகளைத் துப்பறியும் காவல்துறை அதிகாரிக்கு தன் சக்தியின் மூலம் உதவி செய்கிறான். ஒருவரைப் பார்த்தாலே அவர் எங்கே எப்போது இறப்பார் என்று அவரின் எதிர்காலத்தைக் கண்டறியும் சக்திகொண்ட வில்லன், நாயகனின் இந்த இறந்த காலம் சென்று பார்க்கும் சக்தியையும் அடைய நினைக்கிறான். இவர்களுக்கு இடையில் அந்தக் காவல்துறை அதிகாரியின் மகளும் நாயகன் மீதான அவளின் காதலும் வந்து நிற்க, யார் யாரை வென்றனர் என்பதே ஒன்லைன். அனில் கபூரின் சகோதரரான சஞ்சய் கபூர் காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்க, இயக்குநராக இருந்த கர்மா டகாபா நாயகன் தேவ்வாக அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார். கொலையாளி இவர்தான் என்பது முன்னரே தெரிந்தாலும், முடிச்சுகள் அவிழும் விதமும், அதில் சின்னச் சின்ன ட்விஸ்ட்களைச் சேர்த்த விதமும் பெரிய பலம். இரண்டாவது சீசனுக்கு லீடு வேண்டுமென்பதற்காக எல்லாக் கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லாமல் முடித்திருக்கி றார்கள். அதேபோல் திரைக் கதை சற்றே மெதுவாக நகர்வதும் மைனஸ்!

Army of the Dead - Movie



ஜஸ்டீஸ் லீக் பஞ்சாயத்துகள் முடிந்து ஜாம்பி படமொன்றைக் கையில் எடுத்திருக்கிறார் இயக்குநர் ஜேக் ஸ்நைடர். ஜாம்பிக்களின் அணிவகுப்பால், லாஸ் வேகாஸ் நகரையே லாக்டௌனில் வைக்கிறது அமெரிக்கா. அங்கிருக்கும் ஒரு கேசினோவில் 200 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை எடுத்துவரத் திட்டம் போடுகிறார் டனாகா. WWE புகழ் பட்டிஸ்ட்டா தலைமையில் ஒரு குழு, ஜாம்பிகளைக் கடந்து அங்கு சென்று டாலர்களை அள்ளினார்களா என்பது தான் நெட்ப்ளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் Army of the dead படத்தின் கதை. ஸ்நைடர் இந்த முறை கேமராவையும் கையிலெடுத்து, வித்தியாசமான ஷாட்டுகள் மூலம் ‘அட’ சொல்ல வைக்கிறார். ஆனால், பழகிப்போன திரைக்கதையும், கிளிஷேவான எமோஷனல் காட்சிகளும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் படத்தை சோதிக்கின்றன. ‘காலா’வில் கலக்கிய ஹூமா குரோஷியும் நடித்திருக்கிறார் என்பது துணைத்தகவல்.