OTT கார்னர்

Race to the center of the earth - SERIES

வட அமெரிக்கக் கண்டத்தின் மூலை, தென் அமெரிக்கக் கண்டத்தின் முனை, தெற்காசியாவின் வியட்நாம் காடுகள், ரஷ்யாவின் அகன்ற நிலப்பரப்பு என உலகின் நான்கு திசைகளிலிருந்து பயணப்படுகின்றன நான்கு குழுக்கள். பசிபிக் பெருங்கடலின் ஓரிடத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு மில்லியன் டாலர்களை யார் முதலில் கண்டடைகிறார்கள் என்பதே போட்டி. அதற்கு நான்கு குழுக்களும் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்களையும் உடல், மன வலுவைச் சோதிக்கும் பல தடைகளையும் தாண்ட வேண்டும். கேட்க விறுவிறுப்பாக இருக்கும் இந்த தீம், பார்க்கவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. 14 நாள்கள் பயணத்தை வெறும் ஏழே எபிசோடுகளில் கடந்து செல்வதுமட்டும்தான் பிரச்னை. அதற்கும் சேர்த்து ஒளிப்பதிவும் அதில் விரியும் நிலப்பரப்புகளும் திருப்தியளிக்கின்றன. குடும்பமாக ஜாலியாக விறுவிறுப்பாக வீக் எண்டைக் கழிக்க நினைப்பவர்களுக்கு ஹாட்ஸ்டாரின் இந்த சீரிஸ் ஒரு நல்ல சாய்ஸ்.