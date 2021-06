OTT கார்னர்

Mare of Easttown - SERIES வெப் சீரிஸ் பாணி படைப்புகளுக்குப் பெரிய கதைக்களம் தேவைப்படும். கதாபாத்திர வார்ப்புகள் அடர்த்தியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு நகரில் இருக்கும் பெண்களும், அவர்களின் குற்றமும் தண்டனையும் பற்றிப் பேசுகிறது ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகியிருக்கும் Mare of Easttown. ஊரில் இளம் பெண்கள் காணாமல்போகிறார்கள். அந்த ஊரிலேயே அனைவருக்கும் பரிச்சயமான காவல்துறை துப்பறிவாளர் மேர் எப்படி அதைக் கண்டுபிடிக்கிறார் என்பதே கதை. இதற்கிடையே அவரவரின் குற்றமும் மன்னிப்பும் ஆங்காங்கே வெளிப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பெண்ணின் கதாபாத்திரமும் அடர்த்தியாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இளம் பாட்டியாக கேட் வின்ஸ்லெட். விவாகரத்து, மகனின் இழப்பு, பேரனின் பிரிவு எனப் பல்வேறு பிரச்னைகளோடு குற்றவாளிகளையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். வின்ஸ்லெட்டின் டாப் 5 பர்பாமன்ஸில் நிச்சயம் இது இடம்பெறும். தொடர் முடிந்து, மேர் படிக்கட்டில் ஏறும்போது, ஒட்டுமொத்த பாரமும் பார்வையாளர்கள் மேல் வந்து விழுகிறது. அந்த வகையில் வென்றிருக்கிறார் கதையை எழுதிய பிராட் இன்ஜெல்ஸ்பி.

Silence... Can You Hear It? - MOVIES



ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஒருவரின் மகள் கொலை செய்யப்படுகிறார். கொலையாளி யார் எனக் கண்டுபிடித்துத் துப்புத்துலக்க வருகிறார் அடிதடி அசிஸ்டெண்ட் கமிஷ்னரான மனோஜ் பாஜ்பாய். இப்படியான whodunit பாணி திரைப்படம்தான் zee5யில் வெளியாகியிருக்கும் Silence... Can You Hear It? வீட்டிலிருக்கும் உறவினர்கள், இறந்துபோன பூஜாவின் தோழி, தோழியின் கணவர், அடியாட்கள் எனப் பல்வேறு திருப்பங்களின் மூலம் இறுதிவரை த்ரில்லை சாத்தியப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். போலீஸ் வேடம் என்றால் இன்னும் குஷியாகிவிடுகிறார் மனோஜ். எந்த மெனக்கெடலும் இல்லாமல், எளிதாக ஸ்கோர் செய்கிறார். சற்றே மெதுவாய் நகரும் திரைக்கதைதான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் சோதிக்கிறது. இரண்டு மணி நேர த்ரில்லர் சினிமா விரும்பிகளுக்கு ‘சைலன்ஸ்’ நல்ல சாய்ஸ்.