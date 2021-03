சினிமா விகடன் : OTT கார்னர்

To All the Boys: Always and Forever

To All the Boys வரிசையில் நெட்ஃபிளிக்ஸ்-ல் வெளியாகியிருக்கும் மூன்றாவது படம் To All the Boys: Always and Forever. ஹாலிவுட்டின் பிரபலமான ‘ஹைஸ்கூல் ரொமான்ஸ்’தான் கதைக்களம். பள்ளி மாணவி லாரா ஜீன் அவளது காதலன் பீட்டர் கவின்ஸ்கி இருவரும் பள்ளி இறுதியாண்டில் படிக்கிறார்கள். இருவரும் ஒரே கல்லூரியில் சேர்ந்து, ஒன்றாகவே படிப்பை முடித்து பின் திருமணம் செய்துகொள்வது அவர்களின் கனவு. ஆனால் இருவருக்கும் வெவ்வேறு கல்லூரிகளில்தான் இடம் கிடைக்கிறது. லாரா ஜீனிற்கு பீட்டர் படிக்கும் கல்லூரிக்கு அருகிலேயே இருக்கும் ஒரு கல்லூரியிலும், 3,000 மைல் தொலைவில் இருக்கும் நியூயார்க் பல்கலைக் கழகத்திலும் என இரண்டு கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்கிறது. நியூயார்க் வாய்ப்பைத் தவற விடக் கூடாது என்பது லாராவின் ஆசை. அவ்வளவு தொலைவில் அவள் சென்றுவிட்டால் ‘லாங் டிஸ்டன்ஸ்’ உறவு நிலைக்காது என்பது பீட்டரின் பயம். சண்டை, காதல், சமாதானம் என இரு பதின்ம பருவத்துக் காதலர்களின் பயணமே கதை. ரிலாக்ஸ்ட் வீக் எண்ட் வேண்டும் என்பவர்கள் சீரிஸின் மூன்று படங்களையும் பார்க்கலாம்.