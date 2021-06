OTT கார்னர்

The Family Man 2 - Movie - amazon prime video

ஓராண்டாகத் தயாரிப்பிலிருந்து அதன்பின் ரிலீசுக்குக் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் காத்திருந்து வெளியாகியிருக்கும் படம். சைக்காலஜிஸ்ட்டான ஏமி ஆடம்ஸுக்கு பொது இடங்களைக் கண்டால் பயப்படும் ஆக்ரோபோபியா பிரச்னை. அதனால் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் அக்கம்பக்கத்தினரை ஜன்னல் வழியே நோட்டம்விடுவது மட்டும்தான் வேலை. அப்படி ஒருநாள் எதிர்த்த வீட்டில் ஒரு கொலை நடப்பதைப் பார்ப்பவர், போலீஸில் புகார் அளிக்கிறார். விசாரணையின்போது கொல்லப்பட்டவரே ஏமி முன் நிற்க, விஷயம் சிக்கலாகிறது. கொலை நடந்ததா, இல்லை ஏமிக்கு மனப்பிறழ்வா எனச் சுற்றியடிக்கும் திரைக்கதை பார்க்கும் நமக்கு சுவாரசியத்தைக் கொஞ்சமாகவும் சலிப்பை அதிகமாகவும் கொடுத்து ஒருவழியாய் விடை சொல்லி முடிகிறது. தேர்ந்த கலைஞரான ஏமியின் நடிப்பு மட்டுமே இதில் ஒரே ஆறுதல்.