OTT கார்னர்

‘நம்பிக்கை, அதானே எல்லாம்’ என்னும் டேக்லைனை மையமாக வைத்து ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகியிருக்கிறது Raya and the last Dragon. குமாந்தரா என்னும் ஃபேன்டஸி நாட்டில், ட்ரூன் என்னும் நாசகார சக்தியால் மக்களும், டிராகன்களாக கற்களாக மாறிவிடுகிறார்கள். மிச்சமீதி மக்களும் ஒரு மாயாஜாலக் கல்லுக்கு அடித்துக்கொள்ள, அந்த மிச்சமீதியையும் கல்லாக்கிவிடுகிறது ட்ரூன். ரயா என்கிற சிறுமி எப்படி மீதமிருக்கும் ஒரு டிராகனை வைத்து எல்லாவற்றையும் மீட்கிறாள் என்பதுதான் கதை. அமெரிக்க மக்களின் வாழ்வியலை மட்டுமே பெரும்பாலும் அனிமேஷனாக மாற்றிக்கொண்டிருந்த வால்ட் டிஸ்னி, இந்த முறை தென் கிழக்கு ஆசிய மக்களின் வாழ்க்கை முறையைக் கையிலெடுத்திருக்கிறது. முகம், உடை எனப் பல விஷயங்களில் ஆசிய மக்களின் பிரதிபலிப்பைப் பார்க்க முடிகிறது. எல்லோருக்குமான சினிமாவைத் தர முயன்றிருக்கும் வால்ட் டிஸ்னிக்கு வாழ்த்துகள்.