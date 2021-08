OTT கார்னர்

Modern love - movie

‘தி நியூயார்க் டைம்ஸ்’ இதழில் வெளியாகும் வாசகர்களின் காதல் கதைகளின் திரைவடிவம்தான் ‘மாடர்ன் லவ்’ ஆந்தாலஜி சீரிஸ். எட்டு எபிசோடுகள் கொண்ட இதன் இரண்டாவது சீசன் அமேசான் ப்ரைமில் வெளியாகியிருக்கிறது.



பணத்தேவை ஏற்படும்போதும் தன் முதல் கணவனின் பழைய ஸ்போர்ட்ஸ் காரை விற்கத் தயங்குகிறாள் ஒரு பெண். கடந்துபோய்விடுதல் நன்மை என்றாலும் நினைவுகளுடன் வாழ்வதும் இன்பமே என்று எடுத்துரைக்கிறது ‘On a Serpentine Road, With the Top Down.’ இரவுக்கும் பகலுக்கும் காதல் என்பதுபோல, இருவேறு வாழ்க்கைமுறை கொண்டிருக்கும் இருவர் காதலில் இணைவதுதான் ‘The Night Girl Finds a Day Boy.’



ரயிலில் சந்தித்துக் காதலில் பயணித்து, பிரியும் ஜோடி, மீண்டும் இணைந்ததா என்பதற்கு விடை சொல்கிறது Strangers on a (Dublin) Train. சிறுவயது முதலே காதலில் தவிக்கும் பெண்ணுக்கும் நட்பை மட்டுமே விரும்பும் ஆணுக்குமான காதலைச் சொல்கிறது A Life Plan for Two, Followed by One. பதின்பருவப் பெண்கள் இருவர் தங்களுக்குள் இருக்கும் தன்பால் ஈர்பபை அறிந்துகொள்வதே Am I..? Maybe This Quiz Game Will Tell Me.



திருமணம் தாண்டிய உறவினால் பிரியும் இரண்டு ஜோடிகளில், ‘ரிதம்’ பாணியில் மீதமிருக்கும் மற்ற இருவர் காதல் வயப்பட்டால் தவறாகிவிடுமா என்று கேள்வி கேட்கிறது In the Waiting Room of Estranged Spouses. முன்னாள் காதலர்கள் இருவரின் நினைவுகள் வழியே அவர்களின் இறந்தகாலத்தை நமக்குக் காட்டுகிறது ‘How Do You Remember Me?’ விவாகரத்து பெற்றுவிட்ட ஒரு ஜோடி, மீண்டும் காதலில் விழுவதைக் குறித்துப் பேசுகிறது Second Embrace, With Hearts and Eyes Open.



இறப்பைத் தாண்டிய காதல், பார்த்தவுடன் வரும் காதல், நட்புடன் ஒளிந்திருக்கும் காதல், தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களின் காதல், விவாகரத்துக்குப் பின் வரும் காதல், கடந்துபோக முடியாத காதல், கடந்துவிட்ட காதல் என திடீரென அடிக்கும் மழைபோல நம்மை நனைக்கின்றன இந்தக் கதைகள். கிட் ஹாரிங்டன், சூசன் பிளாக்வெல் என ஒருசில தெரிந்த முகங்களே எட்டிப்பார்த்தாலும் பல கதாபாத்திரங்களுடன் நம்மால் ஒன்றிவிட முடிகிறது. நாடகத்தனம் இருந்தாலும், பிரிதல், ஒன்றுசேருதல் என்ற முடிவுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு, இந்த நிஜ மனிதர்களின் வாழ்க்கைக் கதைகள் நமக்குள் ஓர் உரையாடலைத் தொடங்கி வைக்கின்றன.