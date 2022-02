OTT கார்னர்

All of us are dead - SERIES

கொரியப் படைப்புகளுக்கும் நெட்ப்ளிக்ஸுக்கும் இடையே இருக்கும் காதல் நாளாக நாளாக வலுவாகிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதில் லேட்டஸ்ட், இந்தத் தொடர். அதுவும் கொரியாவுக்குப் பிடித்தமான ஜாம்பி ஜானரில். பள்ளி அறிவியல் ஆசிரியர் ஒருவர் புதுவித வைரஸ் ஒன்றைக் கண்டறிகிறார். அது மாணவர்களிடையே பரவி அவர்களை ஜாம்பிகளாக மாற்ற, அப்புறம் என்ன, ரத்தம் தெறிக்கும் கடிகளும் வெளியே தொங்கும் குடல்களுமாகக் குருதிக்களம்தான்.