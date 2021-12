OTT கார்னர்

The Power of the Dog - Movie

யாரையும் எளிதாக எடை போட்டுவிடாதீர்கள் என்கிற ஒன்லைனை அசத்தலான நடிப்புடன் சொல்கிறது நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் The Power of the Dog. முரட்டு ஆசாமியான ஃபில்லும், எளிமையான ஜார்ஜும் சகோதரர்கள். மகன் பீட்டருடன் உணவகம் நடத்திவரும் ரோஸை ஜார்ஜ் திருமணம் செய்துகொள்வதை சகோதரர் ஃபில்லால் சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை. பெனெடிக்ட் கம்பர்பேட்ச், கிறிஸ்டன் டன்ஸ்ட் இருவருக்கும் பேசிக்கொள்ள வசனங்கள்கூடப் பெரிதாய் இல்லை. ஆனால், ஃபில்லாக வரும் கம்பர்பேட்ச் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் வெறுப்பை உமிழ்கிறார். குடும்ப உறவுகளுக்குள் பகை மூளும்போது என்ன நிகழும் என்பதை அழகாகக் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் இயக்குநர் ஜேன் கேம்பியன். பல்வேறு விருதுகளை வென்றிருக்கும் இத்திரைப்படம், ஆஸ்கர் ரேஸிலும் நிச்சயம் இடம்பெறும்.