OTT கார்னர்

Our Beloved Summer



இனி பார்க்கவே கூடாதெனப் பிரிந்த இருவரை விதி மீண்டும் இணைக்கிறது. சீரிஸுக்குள் டாக்குமென்டரி என வித்தியாசமான பாணியில் நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கிறது கொரியத் தொடரான Our Beloved Summer. ஒரே வகுப்பின் டாப் மற்றும் வொர்ஸ்ட் ஸ்டூடன்ட்டை அருகருகே அமர்த்தி, அவர்களின் ஒவ்வொரு அசைவையும் டாக்குமென்டரியாகப் படம்பிடிக்கிறார் இயக்குநர் ஒருவர். இப்படி அமர்த்தப்பட்டவர்கள் சண்டைக்கோழிகளாகவே வளர்ந்து பிரிகிறார்கள். இவர்களை வைத்தே 10 வருடங்களுக்குப் பின் மீண்டும் அதே போன்று டாக்குமென்டரி எடுக்க படக்குழு இருவரையும் சம்மதிக்க வைக்கிறது.



சண்டைக்கோழிகளுக்குள் ஈகோ யுத்தத்தைத் தாண்டிக் காதல் மலர்கிறது. கொரியர்களின் ரொமான்ஸ்தான் தற்போது உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுவதால், இந்த சீரிஸுக்கு ஏகப்பட்ட பாராட்டுகள். டீன்களின் ஹிட்லிஸ்ட்டில் தற்போது நம்பர் ஒன் `our beloved summer’தான்.