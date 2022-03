OTT கார்னர்

The Pirates: The Last Royal Treasure - Movie

கடற்கொள்ளையர்கள், கத்திச்சண்டை, ஏழு கடல் ஏழுமலை தாண்டி மறைந்திருக்கும் புதையல்... யாருக்குத்தான் பிடிக்காது இப்படியான படங்கள்? ஹாலிவுட் ஏராளமாய் கல்லா கட்டிய பைரேட்ஸ் ஜானரில் இப்போது கொரியாவின் முறை. போர் காரணமாக நாட்டின் செல்வங்களை எல்லாம் கப்பலில் ஏற்றி அதை எங்கோ மறைத்துவைத்து விடுகிறார் ஒரு தளபதி. அதைப் பல்வேறு குழுக்கள் தங்களுக்குள் மோதிக் கண்டுபிடிப்பது தான் கதை. காமெடி, ஆக்‌ஷன், ட்விஸ்ட் என ஹிட் படத்திற்குத் தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் இருப்பதால் குடும்பத்தோடு ஜாலியாய் பார்க்கலாம் என்கிற பட்டியலில் சுலபமாக வந்து அமர்ந்துவிடுகிறது இந்தப்படம். 2014-ல் வெளியான Pirates படத்தின் சீக்வெல்தான் என்றாலும் இரண்டும் தொடர்பில்லாத கதைகள் என்பதால் முந்தைய பாகத்தைப் பார்த்தேயாக வேண்டிய கட்டாயமில்லை. நெட்ப்ளிக்ஸ் தளத்தின் ரேட்டிங்கில் பல தினங்களாக டாப் டென்னில் இருக்கும் இது ஒரு ஜாலியான வீக்கெண்ட் வாட்ச்.