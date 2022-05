OTT கார்னர்

The in between (MOVIE)

விபத்தில் இறந்துவிட்ட காதலன், தன் காதலிக்காக சொல்ல நினைக்கும் விஷயங்கள்தான் நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் The in between படத்தின் ஒன்லைன். புகைப்படக் கலைஞரான டெஸ்ஸாவும் ஸ்கைலரும் திரையரங்கம் ஒன்றில் சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள். எந்த அறிமுகமும் இன்றி பிரியும் இருவரும், மீண்டும் இணைகையில் காதல் பிறக்கிறது. காதலித்த தருணங்களும், மருத்துவமனை நாட்களுக்குப் பின்னான டெஸ்ஸாவின் வாழ்வும் நான் லீனியராகச் சொல்லப்படுகிறது. ஒன்றாய் இருந்த தருணங்களின் நினைவுகள் டெஸ்ஸாவை வாட்டுகிறது. பிரிந்துவிடும் காதல்தான் உன்னதமான காவியமாக ‌மாறுகிறது என முதல் அறிமுகத்தில் சினிமா உதாரணங்களைச் சொல்லிச் சிரிக்கும் டெஸ்ஸாவுக்கு வாழ்வும் அப்படியே அமைந்துவிடுகிறதா, அல்லது, மரணம் கண்ட காதலனை காதலுக்காக அடைய முயல்கிறாளா டெஸ்ஸா என்பதாகச் செல்கிறது இந்தத் திரைப்படம். இதற்கிடையே அதீத ஃபேன்டஸியாக நிகழும் சில சம்பவங்கள்தான் படத்தைக் கீழ் இழுத்துவிடுகிறது. டெஸ்ஸாவாக வரும் ஜோயி கிங்கின் நடிப்பும், மெலடி பாடல்களும் பிளஸ்‌. எமோஷனலான ஒரு ஃபேன்டஸி காதல் கதை பார்க்க விரும்பும் காதலர்கள் இந்தப் படத்தை க்ளிக் செய்யலாம்.