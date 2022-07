OTT கார்னர்

Fuzzy, Purple, and Full of Thorns

லிவ்விங் டுகெதர் இணையர்களாக ஆதி பின்னிஷெட்டியும், ரீது வர்மாவும் ஜாலியாக காலம் கழிக்கிறார்கள். அலமாரியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஆதியின் முன்னாள் காதலியின் ஊதா நிறச் செருப்பு இவர்களின் காதல் வாழ்க்கைக்குக் குறுக்கே விழுந்துவிடுகிறது. அன்புக்குரியவர்கள் பிரிந்த பின்னரும் அந்தப் பொருள்களை வைத்திருப்பது யாருக்கும் எதற்கும் நல்லதல்ல என்பதாய் நகரும் கதையின் இறுதி ட்விஸ்ட் ஜாலிகேலி ரகம்.

Why Did She Leave Me Here?

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட இரண்டு கதைகளுடன் பாட்டி பேரன் அன்பைச் சொல்லும் இந்தக் கதையையும் இயக்கியது நாகேஷ் குகுனுர்தான். ஆதரவற்றோர் பள்ளியில் தன்னை விட்டுச் செல்லும் பாட்டியின் கதையைச் சொல்கிறது இந்தச் சிறுகதை. ஆனால், பல முறை பார்த்துப் பார்த்து சலித்த கதை என்பதாலேயே எந்தவித உணர்வையும் கடத்தாமல் சென்றுவிடுகிறது. பாட்டியாக சுஹாசினி நடித்திருக்கிறார்.

About That Rustle in The Bushes

கலாசார பாரம்பரிய கட்டுப்பாடுகளுடன் மகளின் எல்லா விஷயங்களிலும் மூக்கை நுழைக்கும் தந்தைக்கும் மகளுக்குமான ஜாலி சண்டைகளே இந்தக் கதை. மேட்ரிமோனியல் தளங்கள், டேட்டிங் தளங்கள் எனப் பல ரூபங்களில் தனக்கான இணையைத் தேடுகிறார் உல்கா குப்தா. ஆனால், மகள் எல்லாவற்றிலும் நல்லது கெட்டது அறிந்து நடக்கிறாரா, எந்த எல்லை வரை செல்கிறார் என்பதை ஓர் உளவாளி போல் கவனிக்கிறார் தந்தையான நரேஷ். உச்சக் காட்சியைத் தவிர்த்துவிட்டுப் பார்த்தால் நல்லதொரு காமெடி இந்தக் குறுங்கதை.

Finding Your Penguin

நமக்கான காதல் ஜோடி யாராக எந்த ரூபத்தில் இருப்பார்கள் என்பதை மிருகங்களின் காதல் கதைவழி சுவாரஸ்யமாகச் சொல்கிறது இந்தக் குறுங்கதை. வெங்கடேஷ் மஹா இயக்கியிருக்கும் இக்கதையில் இந்துவாக கோமலி பிரசாத் நடித்திருக்கிறார். காதல் பிரிவில் துவண்டு வாடும் இந்து தனக்கான புதிய இணையை ஒரு பக்கம் தேட, இந்துவுக்கான இணையை அவரின் தந்தையும் தேடுகிறார். இணை கிட்டியதா, அவர் எந்த மிருகத்தின் சாயலில் இருக்கிறார் என்பதைக் கலகலப்பாகச் சொல்கிறது இந்த பென்குயின் கதை.

What clown wrote this script!

தெலுங்குத் தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் வேலை செய்யும் காதல் ஜோடிகள் வாழ்வில் நிகழும் சம்பவங்களின் தொகுப்பாக விரிகிறது இக்கதை.