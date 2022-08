OTT கார்னர்

Only Murders in the Building - Series

அப்பார்ட்மென்ட்டில் நடக்கும் கொலை குறித்து மூன்று நபர்கள் செய்யும் பாட்காஸ்ட்டும், அந்தக் கொலைக்கும் அவர்களுக்குமான சம்பந்தமும்தான் ஹாட்ஸ்டாரில் வந்துகொண்டிருக்கும் Only Murders in the Building. உலக அளவில் ஹுலுவில் வெளியான தொடர், நமக்கு ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது. ஸ்டீவ் மார்ட்டின், மார்ட்டின் ஷார்ட், செலினா கோம்ஸ் மூவரும்தான் கதையின் நாயகர்கள். செலினா கோம்ஸுக்கும் அந்தக் கொலைக்குமான சம்பந்தம் என்ன என்பதை முதல் சீசனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ச் சொல்ல, இரண்டாம் சீசனிலோ இந்த மூவருமே கொலைக்குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஆகிறார்கள். அந்தக் கொலையாளியைத் தேடும் பயணத்தில் ஒவ்வொருவரும் தம் தந்தையுடனான, மகனுடனான உறவை மீண்டும் திரும்பிப் பார்க்கத் தொடங்குகிறார்கள். முதல் சீசனுக்குக் கிடைத்த அதே வரவேற்பு இரண்டாவது சீசனுக்கும் கிடைத்திருக்கிறது. கொலையும் தேடலும் பற்றிய தொடராக இருந்தாலும், அந்த அப்பார்ட்மென்ட் மாந்தர்கள்போல் நாமும் ஹாயாகப் பார்க்கலாம்.