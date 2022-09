OTT கார்னர்

Untold: The Race of the Century - Documentary

Yacht Racing எனப்படும் இலகுரக படகுப்போட்டி நமக்கு வேண்டுமானால் அன்னியமாய் இருக்கலாம். ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற பணம் கொழிக்கும் நாடுகளுக்கு அவை அந்தஸ்து சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டு. பிற விளையாட்டுகளில் உலகக் கோப்பை இருப்பதுபோல இந்தப் படகோட்டத்தில் ‘America's cup'. 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாய் நடந்து வரும் இந்த பாரம்பரியத் தொடரில் ஏகபோக ஆதிக்கம் செலுத்தியது அமெரிக்கா. விளையாட்டுலகில் எந்தவொரு நாட்டிடமும் தொடர்ந்து 132 ஆண்டுகள் ஒரு சர்வதேசக் கோப்பை இருந்ததில்லை என பிரமிக்கும்படியான ஆதிக்கம். அதை முதன்முறையாக உடைத்து 1983-ல் வரலாற்றை மாற்றிய ஆஸ்திரேலிய அணியைப் பற்றிய நெட்ப்ளிக்ஸ் ஆவணப்படம் இது. சர்வதேசக் கோப்பைகளுக்குப் பின்னால் இருக்கும் அழுகுணி அரசியல், அமெரிக்காவின் ஏகாதிபத்திய மனநிலையும் மேட்டிமைத்தனமும் என ஏராளம் இருந்தாலும் முன்னிற்பது, ஒரு தேசமே எப்படி அந்த 12 மீட்டர் படகின் பின்னால் அணிவகுத்தது என்கிற சிலிர்ப்பூட்டும் கதைதான். விறுவிறுப்பாய்ப் படமாக்கியுள்ளனர் என்பதால் ஸ்போர்ட்ஸ் விரும்பிகள் பார்க்கவேண்டிய படம் இது.