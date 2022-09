OTT கார்னர்

Never have i ever - Series

தமிழ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தேவி விஷ்வகுமாரின் அமெரிக்க பள்ளி நாட்குறிப்புகளே நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் Never Have i ever. தந்தையை இழந்த தேவிக்கு பள்ளித் தோழிகளும், அம்மாவும்தான் எல்லாமுமாய் இருக்கிறார்கள். சின்னச் சின்ன விஷயங்களுக்குக்கூட எளிதில் உடைந்துவிடக்கூடிய தேவி, தன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு முதல் தருணத்தையும் எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதை சீசனுக்கு பத்து எபிசோடுகள் என விரித்து கதை சொல்லியிருக்கிறார்கள். மூன்றாவது சீசனில் தேவிக்கும் பேக்ஸ்டனுக்குமான காதல், பிரிவு, மற்றுமொரு காதல் ஆகியவற்றைப் பேசியிருக்கிறார்கள். தேவியின் வாழ்க்கையோடு, தேவியின் நண்பன் பென், காதலன் பேக்ஸ்டன் என சிலரின் வாழ்க்கையும், கதைக்குள் கிளைக்கதையாக சொல்லப்படும். தேவியாக தனக்கென ஒரு பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தையே இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார், அந்தப் பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் தமிழீழ கனடிய நடிகையான மைத்ரேயி ராமகிருஷ்ணன். தமிழ்க் குடும்பம் என்பதால் ஆங்காங்கே வீட்டில் நிகழும் காட்சிகளில் மட்டும் தமிழ் வார்த்தைகள் வந்து விழும். மற்றபடி தொடர் முழுக்க ஆங்கிலம்தான். ஒரு பள்ளிப் பெண்ணின் எண்ண ஓட்டங்களை சரியாகக் கணித்து இதைத் திறம்பட எழுதியிருக்கிறார் மைண்டி காலிங். இக்கால இளசுகளின் வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்ள, இந்தத் தொடரைப் பார்க்கலாம். அடுத்து ஆண்டு வெளியாகவுள்ள நான்காவது சீசனே இறுதி என அறிவித்துள்ளனர்.