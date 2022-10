OTT கார்னர்

The Lord of the Rings: The Rings of Power - series

‘லார்டு ஆஃப் தி ரிங்க்ஸ்’ திரைப்படங்களின் முன்கதையைச் சொல்கிறது இந்த ‘தி ரிங்ஸ் ஆஃப் பவர்.’ லார்டு ஆஃப் தி ரிங்க்ஸ் தொடரின் கதை என்பது பல மோதிரங்களைச் சுற்றி இருக்கும். தி ரிங்ஸ் ஆஃப் பவர் முதல் சீசனின் கதை மூன்று மோதிர உருவாக்கத்தையும், சாரோன் யார் என்பதைக் குறித்தும் பேசுகிறது. என்னங்க, கொஞ்சம்கூடப் புரியலையா? உண்மையில் அதுதான் கதையும்! நிறைய கிளைக்கதைகளை முதல் எபிசோடில் இருந்தே உருவாக்கி நமக்குப் பாடம் எடுக்க ஆரம்பித்துவிடுகிறது. அதே சமயம் எல்வ்ஸுக்கும் மனிதர்களுக்குமான பிணைப்பு, தீய சாரோனின் எழுச்சி எனப் பல விஷயங்களை பற்பல கதைமாந்தர்களின் வழி சொல்லிச் செல்கிறது இந்தத் தொடர். பிரமாண்டத்தில் புதிய உச்சத்தைத் தொட்ட இந்தத் தொடர், அடுத்தடுத்த எபிசோடுகளில் கதையிலும் சுவாரஸ்யத்தைக் கூட்டி பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையையும் ஒருசேர அதிகரிக்கச் செய்தது. அடுத்தடுத்த சீசன்கள் நிச்சயம் வரும் என்பதால், எல்லோரும் அமேசான் ப்ரைமில் அடுத்த சீசனுக்காக ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கிறார்கள்.