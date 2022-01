OTT கார்னர்

What Do We See When We Look at the Sky

தற்செயலாகச் சந்தித்துக்கொள்ளும் லீசாவுக்கும், ஜியார்ஜிக்கும் காதல் வந்துவிடுகிறது. அடுத்த நாள் சந்திக்கலாம் என முடிவுசெய்கிறார்கள். ஆனால், அடுத்த நாள் ஏதோவொரு சாபத்தால் இருவரின் முகம், குணநலன் என எல்லாமே மாறிவிடுகின்றன. மீண்டும் இருவரும் ஒருவரையொருவர் சந்தித்தார்களா, என்ன நடந்தது என்பதைச் சொல்கிறது Mubi-யில் வெளியாகியிருக்கும் What Do We See When We Look at the Sky? என்ன மாதிரியான தலைப்பு இது என்கிற கேள்வியுடன் பல கேள்விகள் படம் பார்க்கும்போது நமக்குள் எழுகின்றன. ஜியார்ஜிய நகரமான குதைசியில் நடக்கும் கதையில், இந்த இரு கதைமாந்தர்களைத் தவிர பல விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றன. இயக்குநரின் குரலில் படம் நெடுகிலும் பல விஷயங்கள் நமக்குச் சொல்லப்படுகின்றன. சினிமா என்னும் கதை சொல்லலில் பல புதுமைகளை பிரமாண்டங்களின் துணையில்லாமல் சுவாரஸ்யமாய் புகுத்தமுடியும் என நிரூபித்திருக்கிறார் இயக்குநர் Alexandre Koberidze. இருவரும் சந்திப்பதைக் காட்சிப்படுத்தியிருக்கும் முதல் காட்சியிலேயே அட சொல்ல வைக்கிறார் இயக்குநர். சில காட்சிகள் நம்மை சோதித்தாலும், படம் முடிந்ததும் நம்மைக் கைத்தட்ட வைத்துவிடுகிறது இந்த ஜியார்ஜிய மொழித் திரைப்படம்.