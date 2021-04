OTT கார்னர்

Animals on the loose : A You vs Wild movie - Netflix - Movie

படம் பார்க்கும் அனுபவத்தின் அடுத்த கட்டம் எனப்படும் Interactive movies வகையில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்த ‘Black Mirror: Bandersnatch’ படம், பார்ப்பவர்களை அதிரடித்தது. அதேவகையில் குழந்தைகளுக்கான படமாய் வெளியாகியிருக்கிறது இந்தப் படம். உலகம் முழுக்க ரசிகர்களைக் கொண்டுள்ள பியர் க்ரில்ஸ் ஒரு விலங்குகள் சரணாலயத்தின் காப்பாளராக இருக்கிறார். சரணாலயத்திலிருந்து தப்பித்துவிடும் விலங்குகளை நம் உதவியோடு பிடிப்பதுதான் கதை. ஆங்காங்கே ஆப்ஷன்கள் கொடுத்து அதில் ஒன்றை நாம் செலக்ட் செய்ய, அதற்கேற்றாற்போல கதை நகர்கிறது. கிண்டர் கார்டன் புத்தகங்களில் வரும் கதை, ஏற்கெனவே பலமுறை பார்த்து சலித்த பியர் க்ரில்ஸ் பரிசோதனை முயற்சிகள் போன்றவை படத்தை போரடிக்க வைக்கின்றன. குழந்தைகளுக்கென ஒரு குவிஸ் ரகப் படம் வேண்டும் என்பவர்கள் ஸ்ட்ரீம் செய்யலாம்.