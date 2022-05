OTT கார்னர்

The Worst Person in the World - Movie

ஓஸ்லோவில் மருத்துவ மாணவியாக இருக்கும் ஜூலியின் வாழ்வில் நிகழும் சம்பவங்களை அத்தியாயங்களின் வழி சொல்வதுதான் முபியில் வெளியாகியிருக்கும் The Worst Person in the World. மருத்துவ மாணவியான ஜூலி சைக்காலஜி படிக்கலாம் என ஆசைப்பட்டு , பின் புகைப்படக் கலைஞராகிப் பார்க்கலாம் எனத் தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்கிறார். தன்னைவிட 15 வயது மூத்தவரான அக்ஸெல் இல்மேனுடன் வாழவும் ஆயத்தமாகிறார். அக்ஸெலுக்குத் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என ஆசை; ஜூலியோ ஒருவிதக் குழப்பத்தில் இருப்பதால், அதைத் தள்ளிப் போடுகிறார். இதற்கிடையே எய்விண்ட் மேல் ஜூலி காதல் வயப்படுகிறார். 30 வயதை நெருங்கும் ஜூலிக்கு தன்னைச் சுற்றி நிகழும் சம்பவங்கள் எத்தகைய மன உளைச்சல்களையும் மாற்றங்களையும் தருகின்றன என்பது தான் படத்தின் அடிநாதம். ஒரு சினிமாவை 12 பாகங்களாகப் பிரித்துக்கொண்டு அதற்கொரு முன்னுரை, முடிவுரை எல்லாம் வைத்து வித்தியாசமான திரைக்கதையால் இதை க்ளாஸிக் ஆக்கியிருக்கிறார் நார்வே இயக்குநரான ஜோசிம் டிரயர்.