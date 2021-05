OTT கார்னர்

One

மக்கள் பிரதிநிதிகள் தவறு செய்தால், ஆட்சிக் காலம் முடியும் வரை காத்திராமல், அப்போதே மக்கள் அவர்களைப் பதவியிலிருந்து விலக்கித் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் Right to Recall சட்டம் பற்றிப் பேசுகிறது நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகியிருக்கும் One மலையாளத் திரைப்படம். சில மாநிலங்களில் பஞ்சாயத்து அளவில் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் ஒரு திட்டம்தான் Right to recall. ஆனால், அங்கும் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாததால் இப்படி ஒன்று இருப்பதே பலருக்கும் தெரிவதில்லை. பிரச்னைகளில் தொடர்ந்து சிக்கும் ஒரு குடும்பம், அதைக் காக்கும் முதல்வர், இன்னொரு பக்கம் ஆட்சியையும் காப்பாற்ற வேண்டும், Right to recall சட்டத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். காட்சிக்குக் காட்சி நடிப்பில் தன் இடம் உச்சாணிக் கொம்பு என்பதை மீண்டும் நிரூபித்திருக்கிறார் மம்மூட்டி. யதார்த்தமான காட்சிகளிலும் தன் நடிப்பால் மாஸ் கூட்டியிருக்கிறார். ஆனால் கதைக்குச் சம்பந்தமில்லாத மம்மூட்டியின் மறதி நோய், முதல்வரை மீறிச்செல்லும் புரியாத கட்டமைப்பு கொண்ட கட்சி, ‘முதல்வன்’ பட பாணியில் யதார்த்தத்தை மீறிய காட்சிகள் ஆகியவை பலவீனங்கள்; கதையும் திரைக்கதையும். மம்முட்டியின் நடிப்புக்காகவும், Right to Recall பற்றித் தெரிந்துகொள்ளவும் One நிச்சயம் பார்க்கலாம்.