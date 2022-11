101.6 அடி அகலம், 64 அடி உயரம்: இந்தியாவின் பெரிய சினிமா திரை அறிமுகம்; கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!

கனடாவைச் சேர்ந்த 'StrongMDI' என்ற நிறுவனம் 3டி தொழில்நுட்பத்துடன் பிரசாத் மல்டிபிளக்ஸ்கென பிரத்யேகமாக இந்தத் திரையை வடிவைத்துள்ளது. மேலும், இதில் 'Dolby CP950' சவுண்ட் தொழில்நுட்பமும் மேம்படுத்தப்பட்ட புரொஜெக்ஷன் தொழில்நுட்பமும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. பிரபல ஆடியோ தயாரிப்பு நிறுவனமான 'QSC' நிறுவனம் ஸ்பீக்கர் மற்றும் சவுண்ட் இன்ஜினீயரிங் பணிகளைச் செய்துள்ளது. இந்தத் திரையரங்கம் வரும் டிசம்பர் 15ம் தேதி முதல் படங்களைத் திரையிடயுள்ளது. டிசம்பர் 16ம் தேதி வெளியாகவுள்ள 'Avatar: The Way of Water' திரைப்படம் இதன் முதல் திரையிடலாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் சினிமா ரசிகர்கள் இந்த பிரமாண்டத் திரையில் திரைப்படங்களைக் காண ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர். இதுதொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.