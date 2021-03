ரகசியத் திருமணம்... ஊரறிய வளைகாப்பு... செம மகிழ்ச்சியில் ஆர்.கே.சுரேஷ்! #SpecialAlbum

He or she..

We are waiting to see... என தான் அப்பா ஆகப் போகும் செய்தியை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்திருக்கிறார் நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான ஆர்.கே.சுரேஷ்.

தயாரிப்பாளராக சினிமாவில் அறிமுகமாகி இயக்குநர் பாலாவால் வில்லன் நடிகராக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு தற்போது ஹீரோ என வளர்ந்து வரும் ஆர்.கே. சுரேஷுக்கும் சென்னையைச் சேர்ந்த சினிமா ஃபைனான்சியர் மது என்கிற மாதவிக்கும் கடந்தாண்டு லாக்டௌன் சமயத்தில் திருமணம் நடந்தது. மிகவும் ரகசியமாக நடத்தப்பட்ட இந்த திருமணத்துக்கு சினிமா உலகில் இருந்து யாரும் அழைக்கப்படவில்லை.

இப்போது மகிழ்ச்சிகரமான திருமண வாழ்வின் அடையாளமாய் சில மாதங்களுக்கு முன் தாய்மையடைந்த மாதவிக்கு இன்று சென்னையில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஓட்டலில் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.