ராஜாவின் பார்வையில் - இளையராஜா - 1

தான் எடுத்த புகைப்படங்களைத் தொகுத்து ' Through my eyes only ' என்று ஒரு புத்தகம் கொண்டுவரும் திட்டமும் அதில் கிடைக்கும் தொகையைப் பார்வையற்றவர்கள் நலனுக்காக அளிக்கும் யோசனையும் ராஜாவுக்கு இருக்கிறது .

இவர் எடுத்தப் புகைப்படங்களுடன் ஒரு விஷுவல் ஊர்வலம் இங்கே தொடங்குகிறது . தனக்குப் பிரியமான லைக்கா ( LIECA ) காமிரா வழியாக அவர் தரிசித்த உலகத்தை இனி நாமும் காண ஒரு வாய்ப்பு .

வானில் நிகழும் வெளிச்சத் திருவிழா , வர்ணங்களின் உற்சவம் அனைத்துக்கும் அவனே ஊற்றுக்கண் . தாவரங்களுக்குப் பச்சையையும் , கடலுக்கும் ஆகாசத்துக்கும் நீலத்தையும் தந்தவன் . அதைக் காணும் நம் கண்களுக்கு ஒளியாக வந்தவன் .