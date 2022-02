நகைச்சுவை நடிகர் சுனில் குரோவர் உடல்நலம்; டாக்டர்களிடம் சல்மான் கான் வைத்த கோரிக்கை!

சுனில் குரோவர் பாலிவுட்டின் நகைச்சுவை நடிகர். கபில் சர்மா டிவி நிகழ்ச்சி வழியாக தன்னுடைய திரை பயணத்தை தொடங்கியவர். Tandav, Sunflower, Bharat, Gabbar Is Back, The Legend of Bhagat Singh உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தவர். இவற்றில் Bharat படத்தில் சல்மான் கானுடன் இணைந்து நடித்தார்.

இதய நாளங்களில் அடைப்பு இருந்ததைத் தொடர்ந்து இவருக்கு ஜனவரி 27 இல் இதய அறுவைசிகிச்சை செய்யப்பட்டது. பின்னர் கோவிட் பாசிட்டிவ் எனவும் மருத்துவர்கள் கூறினர். சில நாட்களுக்கு முன்பு ஹாஸ்பிடலில் இருந்து வீடு திரும்பினார் சுனில். அவரது உடல்நலத்தைத் தொடர்ந்து கவனித்து கொள்ளுமாறு சல்மான் மருத்துவர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டதாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.