சொல்ல நினைப்பது… #MyVikatan

சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் படம் வெளியான பிறகு, காதலோ, பிறவோ… தங்கள் மனத்தில் சொல்லாமல் ஒளித்து வைத்திருந்ததைப் பலர் வாய்விட்டுச் சொல்லியிருப்பார்கள் என்றே நம்புகிறேன். The credit goes to K. B. இனியாவது எதையும் மனத்தின் ஆழத்தில் புதைத்து வைத்துத் தங்களுக்குள்ளாகவே குமைந்து கொண்டிருப்போர், அதனை உரியவர்களிடத்தில் சமாதான முறையில் சொல்லி ஆறுதல் தேடிக் கொள்ள வேண்டும். இலவு காத்த கிளியாக இங்கு இனியும் யாரும் சங்கடப்படக் கூடாது. ஐம்பதாண்டை நெருங்கும் பாலச்சந்தர் படத்துக்கு நாம் செலுத்தும் காணிக்கை அதுவாகத்தானே இருக்க முடியும்.