சிலந்தி வலைப் பின்னல் | உலக சினிமா

The Girl and the Spider

இந்தப் படத்தின் இயக்குநர்கள்: ரமோன் ஸுர்ச்சர், சில்வன் ஸூர்ச்சர்.

ரமோன் ஸுர்ச்சர் 1982-ம் ஆண்டில் சுவிட்சர்லாந்தின் ஆர்பெர்க்கில் பிறந்தார். இவர் ஓர் இயக்குநர் மற்றும் எழுத்தாளர், தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் லிட்டில் கேட் (2013), தி கேர்ள் அண்ட் தி ஸ்பைடர் (2021) மற்றும் ஹியூட் மேக் இச் டைஸ் லைட் (2007) ஆகிய படங்களால் அறியப்பட்டவர்.

மற்றொரு இயக்குநரான Silvan Zürcher தயாரிப்பாளர், இரண்டாம் யூனிட் இயக்குநர், உதவி இயக்குநர் மற்றும் இயக்குநர் பொறுப்புகளை மேற்கொண்டுள்ளார். இவர் இதுவரை 3 வெற்றிகளையும் 10 பரிந்துரைகளையும் பெற்றுள்ளார்.