8,000 கோடி ரூபாய் பிரமாண்டம்!

பிரமாண்டங்களின் முன்கதைகளைச் சொல்லும் காலமிது. ஒரு பக்கம் ஹாட்ஸ்டாரில் மெகா ஹிட் அடித்த ‘கேம் ஆஃப் த்ரோன்’ஸின் முன்கதையான ‘ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன்’ வெளியாகிக் கொண்டிருக்க, இன்னொரு பக்கம் அமேசான் ப்ரைமில் வரும் 2ம் தேதியிலிருந்து வெளியாகவிருக்கிறது டோல்கீனின் ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’. கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் இக்கால பிரமாண்டம் என்றால், ‘லார்டு ஆஃப் தி ரிங்க்ஸ்’ இந்த நூற்றாண்டின் பிரமாண்டம். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான முதல் பாகமே அதன் பட்ஜெட்டைவிட பத்து மடங்கு வசூலை அள்ளியது. அடுத்தடுத்த பாகங்களும், ஹாபிட் பற்றிய தனிக்கதையும் மேலும் மேலும் டோல்கீனின் எஸ்டேட்டை செல்வத்தால் நிரப்பின. இப்படியான சூழலில் தான் தொலைக்காட்சித் தொடருக்கான வியாபார பேச்சுவார்த்தைகள் 2017-ல் ஆரம்பித்தன.