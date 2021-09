ஸ்பைடர்மேன்... ஜேம்ஸ்பாண்ட்... தியேட்டர்களுக்கு ரசிகர்களை இழுக்கும் ஹீரோக்கள்!

Venom: Let There Be Carnage

சோனி நிறுவனம் ஒரு பக்கம் மார்வெல் காமிக்ஸின் ‘ஸ்பைடர்மேன்' உலகின் கதாபாத்திரங்களை வைத்துத் தனியாகப் படங்களைத் தயாரித்து வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. 2018-ம் ஆண்டு வெளியான ‘வெணம்' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் இது. பத்திரிகையாளரான எட்டி பிராக்கின் உடம்பில்தான் ஏலியன் சிம்பியாட் உயிரினமான ‘வெணம்'மும் தற்போது உயிர் வாழ்கிறது. அதன்மூலம் விசேஷ சக்திகளைப் பெறும் எட்டி, இதில் தனது அடுத்த சாகசத்துக்குத் தயாராகிறான். வெணமின் எதிரியான மற்றொரு ஏலியன் சிம்பியாட் ‘கார்னேஜ்' ஒரு சீரியல் கில்லரின் உடலுக்குள் புகுந்துகொண்டு சண்டைக்கு வந்தால் என்னவெல்லாம் நடக்கும்? ‘வெணம்' என்பதே ஒரு வில்லன் என்னும்போது அதைவிட ஒரு வில்லனுடன் சண்டை என்பதாகக் கதை இருப்பதால் ‘பேய்க்கும் பேய்க்கும் சண்டை' என்ற ரீதியில் சுவாரஸ்யம் கூடியிருக்கிறது. எட்டியாக டாம் ஹார்டி தன் கலக்கல் நடிப்பால் முந்தைய பாகத்திலேயே நம் மனதில் ஆழமானதொரு இடத்தைப் பிடித்துவிட்டார். இதில் அவருக்கும் வெணமுக்குமான கெமிஸ்ட்ரி ஒரு பக்கா பொழுதுபோக்குப் படத்தைக் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். அக்டோபர் 15 அன்று நிலவரம் தெரிந்துவிடும்.