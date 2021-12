தம்பிக்காக டப்பிங் பேசும் சிவராஜ்குமார்... புனித் ராஜ்குமாரின் கடைசி படங்களின் ரிலீஸ் அப்டேட்!

அந்த 'ஜேம்ஸ்' திரைப்படத்தை புனித் ராஜ்குமாரின் பிறந்தநாளான மார்ச் 17ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டிருக்கின்றனர். புனித் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான படம், 'யுவரத்னா'. அந்தப் படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் சந்தோஷ் ஆனந்த் ராமை ட்விட்டரில் டேக் செய்து, புனித் ராஜ்குமாரின் பயோபிக் எடுக்க சொல்லி அவரது ரசிகர்கள் கேட்டு வந்தனர். அதற்கு அவரும் 'I will try my level best to bring this idea on screen' என்று ட்வீட் செய்திருந்தார். புனித் ராஜ்குமாரின் கரியரில் முக்கிய படமான 'ராஜகுமாரா' படத்தையும் இயக்கிவர் இவர்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தச் சூழலில், 'Wild Karnataka' என்ற ஆவணப்படத்தைப் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக இம்ப்ரஸான புனித், அதன் இயக்குநர் அமோகவர்ஷாவுடன் இணைந்து கர்நாடக கடற்பகுதியைப் பற்றிய ஆவணப்படம் எடுக்க பேச்சு வார்த்தை நடத்தினார். அதனை தானே தயாரிப்பதாகவும் கூறி அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பமானது.