Rocky Review: அழகியலுடன் அணுகப்பட்ட வன்முறை, வித்தியாசமான கதை சொல்லல் - மிரட்டுகிறானா இந்த `ராக்கி'?

படத்தின் கதையை ஒரு வரிக்குள் சொல்லிவிடலாம். நாம் இதற்கு முன்பு பார்க்காத கதையா என்றால், பார்த்துப் பார்த்துச் சலித்துப் போன ரிவெஞ்ச் கதைதான். ஆனால், 'நான் லீனியர்' கதை சொல்லல் பாணி, அத்தியாயங்களின் வழி நகரும் காட்சிகள், அதற்கென தேர்ந்தெடுத்த சொல்லாடல்கள், சமரசமில்லாத வன்முறை என வேறு தளத்துக்குக் கொண்டு சென்றிருக்கிறார் அறிமுக இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன். 'Kill Bill' தொட்டு தற்போது உலக கவனம் பெற்றிருக்கும் 'The Worst Person In The World' வரை சில படங்களில் இந்த எபிசோடு பாணியிலான கதை சொல்லல் இருந்தாலும், தமிழுக்குப் புதிய வரவாய் இருப்பதால் வசீகரிக்க வைக்கிறது.