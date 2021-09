விஜய் சேதுபதி டெம்ப்ளேட்டில் இன்னொரு விஜய் சேதுபதி படம்! 'துக்ளக் தர்பார்' ப்ளஸ், மைனஸ் ரிப்போர்ட்

வெகுஜன சினிமாவுக்கான பக்கா கான்செப்ட்டை வைத்துக்கொண்டும், ஏதேனும் பிரச்னை என்றால் உடனே வேண்டியவர்களைக் கடத்தி வைத்து மிரட்டுவது, பணத்தை ஒளித்து வைத்து கண்ணாமூச்சி ஆடுவது, வருமானவரித்துறைக்கு போன் செய்து ஆப்பு வைப்பது என எல்லாமே பலமுறை பார்த்த காட்சிகளை வைத்து திரைக்கதையை உருவாக்கியிருப்பது, We want more emotions எனச் சொல்ல வைக்கிறது.