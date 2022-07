விகடன் பிரஸ்மீட்: ஜெயம் ரவி: “மணி சார் ‘பொன்னியின் செல்வ’னை சூப்பரா பிளான் பண்ணியிருக்கார்!”

‘‘நீங்க, விக்ரம், நிவின் பாலி மூணு பேரும் வெளியே போவீங்க. அப்போ நீங்கதான் செலவழிப்பீங்கன்னு விக்ரம் ஒரு முறை சொல்லியிருந்தார். மூணு பேரும் எப்போ, எப்படி ப்ரெண்டானீங்க?” - சனா



‘‘ `once in the blue moon’ மாதிரிதான் இதெல்லாம் நடக்கும். ஏதாவதொரு சினிமா நிகழ்வுலதான் நடக்கும். நாங்க மூணு பேரும் மீட் பண்றது அரிதுதான். சிலர்கூடதான் நமக்கு சிங்க் ஆகும். விக்ரம் அண்ணா மனசுல எதுவும் வெச்சுக்காம நல்லா பேசுவார். நிவினும் அப்படிதான். மலையாளத்தில் ‘பார்ட்டி உண்டோ’ன்னு கேட்பார். ‘கெனி அண்ணா, நிவின் கேட்குறான், என்ன பண்ணலாம்?’னு கேட்பேன். ‘பர்ஸ் எடுத்துட்டு வரலையே’ன்னு ரிப்ளை வரும். ‘நீங்க என்னைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க’ன்னு ஜாலியா சொல்லிட்டு வெளியே கூப்பிட்டுப் போவோம். எங்கேயாவது உட்கார்ந்து அரட்டையடிச்சிட்டு இருப்போம். சினிமா, நட்பு பற்றிப் பேசுவோம். இந்தச் சந்திப்பு நடக்கும்போதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். அந்தத் தருணங்களை கிப்ட் மாதிரி பீல் பண்ணுவேன்.’’



‘‘உங்களை ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்டரா அப்பாவும் குடும்பமும் எந்தப் படத்தப்போ உணர்ந்தாங்க ?’’ - பிரபாகரன்



‘‘எப்போ உண்மையான நடிகன்னு என்னை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல. சுமாரா நடிச்சாக்கூட நல்லா நடிக்குறேன்னு அம்மா சொல்லுவாங்க. நல்லா நடிச்சாக்கூட, ‘இன்னும் கத்துக்கணும்’னு அப்பா சொல்லுவார். அண்ணே திருப்தியே அடைய மாட்டார். அக்கா எதுவா இருந்தாலும் பட்னு சொல்லிருவாங்க. என் மனைவியும் சரியான விமர்சனம் கொடுப்பாங்க. ஆனா, என்னுடைய மனநிலை பார்த்து சொல்லுவாங்க. நான் பெரிய ஆளா வருவேன்னு நம்பிக்கையா இருக்குறது ஆடியன்ஸ்தான். நிறைய எஃபெர்ட் எடுத்துதான் சினிமாவுக்கு வந்தேன். என்னுடைய முதல் நாளுல இருந்து ஆடியன்ஸ் என்னை நடிகனா எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஆடியன்ஸ்தான் சரியா சொல்லணும்.’’