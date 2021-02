ஒரே ஒரு ஜோக்காவது சொல்லுங்களேன் யோகி பாபு! `ட்ரிப்' - ப்ளஸ், மைனஸ் ரிப்போர்ட்!

“I steal from every single movie ever made!” - இயக்குநர் குவின்டின் டாரன்டினோவின் பிரபலமான வாக்கியத்துடன் படம் தொடங்குகிறது. அதற்கு 'ட்ரிப்' இயக்குநர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத், "I agree with this" சொல்லிப் படத்தை ஆரம்பிக்கிறார். நேர்மையாக இருக்கிறாராம்! ஹாலிவுட்டில் ஹிட்டடித்த டார்க் காமெடி படமான 'Tucker & Dale vs Evil' கொஞ்சம், 'Wrong Turn' பாணி கேனிபல் கதைகள் கொஞ்சம் எனக் கலந்துகட்டி ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறார். ஆனால், படத்தை டார்க் காமெடியாக அணுகாமல் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய உள்ளூர் உருவகேலி காமெடியையும், வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்டு ஜோக்குகளையும் வைத்து ஒப்பேற்ற முயன்றிருக்கிறார். 'ண்ணா! சத்தியமா சிரிப்பு வரலைங்கணா!'