இசை அல்லது இளையராஜா

இளையராஜாவால் வியக்கப்படாத இசை மேதைகளே இல்லை. எல்லோரையும் உள்வாங்கி, அவர்களின் சிறப்புகளைச் சொல்லிக்கொண்டே வந்திருக்கிறார். அவர்களைச் சொல்வதன் மூலம் பல நேரங்களில் தம்மைக் குறைத்துக்கொள்ளவும் செய்திருக்கிறார். பாக், பீத்தோவான், மொசாட் என நாம் கேள்விப்பட்ட கேள்விப்படாத பல இசைமேதைகளின் இசைக்குறிப்புகளைத் தேடித்தேடி கண்களாலும் கைகளாலும் வாசித்துப் பார்த்திருக்கிறார்.

அவருடைய ‘இசையின் தத்துவமும் அழகியலும்’ எத்தகையன என்பதை விரிவாகப் புரிந்தகொள்ள பிரேம்-ரமேஷ் இணைந்து எழுதிய நூலை வாசிக்கலாம். அத்துடன் அவர் தனி இசை ஆல்பமாக வெளியிட்ட ‘Nothing but wind’ ‘How to name it’ இரண்டையும் மீளக் கேட்கலாம். கூடவே, அவர் கர்னாடக இசைக்குப் படைத்தளித்த ‘பஞ்சமுகி கீர்த்தனை’யின் சிறப்பைத் தெரிந்து கொள்வது முக்கியம். இளையராஜாவின் இசைமொழியை எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதமாக எழுதிவிட்டனர். மொழிக்கு அவர் இசை செய்த பங்களிப்பைத்தான் இன்னும் எவருமே எழுதவில்லை.

அப்படி எழுதினால், இளையராஜாவின் மற்றுமொரு பரிமாணத்தை நாம் காணலாம். மொழி வரலாறும் இலக்கிய வரலாறும் தெரிந்த ஒருவரே அதைச் செய்யமுடியும். இசையின் தோற்றுவாய் குறித்தும் அது ஒவ்வொரு மொழிக்கும் எவ்வகையான இசைவினை அளிக்கிறது என்பது குறித்தும் ஆராயப்பட வேண்டும். ‘சுந்தரத் தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து’ என்று பாரதி சொல்கிறார். அப்படியெனில், தமிழும் மலையாளமும் கன்னடமும் இசைக்கோ பாட்டுக்கோ உகந்ததில்லையா எனக் கேள்வி எழாமலில்லை.

இளையராஜாவின் இசையில் வெளிவந்த ‘மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை’ திரைப்படத்திற்குப் பாடல் எழுதும்போது ஒரு சம்பவம். இயக்குநர் லெனின் பாரதி உடனிருந்தார். பாடலுக்கான மெட்டை இளையராஜா வாசித்துக் காட்டினார். ஸ்வரக் குறிப்புகள் எழுதப்பட்டு பதிவுக்குத் தயாரான சூழலில், அங்கேயே எழுத நேர்ந்தது. உரிய வரிகளை இளையராஜாவே உறுதிசெய்தார்.

‘கேட்காத வாத்தியம் கேட்குது / ஊரான ஊருக்குள்ள’ என்பதே அப்பாடலின் பல்லவியாக இப்போது இருக்கிறது. ஆனால், அப்பல்லவியை நான் ‘ஊரான ஊருல கேட்குது / கேட்காத வாத்தியமே’ என்றுதான் எழுதியிருந்தேன். அதையே அவர் எதுயெது முன்பின்னாக வரலாம் என்று பாடிக்காட்டி நெறிப்படுத்தினார். ஓசை பிறழாமலும் கருத்து மாறாமலும் நான் எழுதியிருந்தும், அவர் சொன்ன சிறிய ஆலோசனையில் மொத்தப் பாடலின் உருவமுமே மாறியது. ஒவ்வொரு முறை பாடல் எழுதும்போதும் இப்படி எதையேனும் ஒன்றைக் கற்றுத் தரக்கூடியவரே அவர்.

இயக்குநர் மிஷ்கின் ஒரு பாடல் வெளியீட்டு விழாவில், “நல்ல இயக்குநராக விரும்புகிறவர்கள், ஒருமுறையாவது இளைய ராஜாவுடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும்” என்றார். அதையே நானும் சொல்கிறேன். ஒருவர் நல்ல பாடலாசிரியராக நிலைபெற வேண்டுமானால், ஒரு முறையாவது அவர் இசையில் பாடல் எழுத வேண்டும். அப்போதுதான் நமக்குள்ள மொழியறிவின் லட்சணம் விளங்கும். அதே பாடலில், ‘எதிர்கால வாழ்வுக்கு / பிடிமானம் மனதுதான் / நாளை என்று ஏங்கி நிற்க வேண்டாமே’ என்று நான் எழுதியிருந்த வரிகளை ஓசைக்கேற்ப, ‘வருங்கால வாழ்வுக்கு / ஆதாரம் மனசுதான் / நாளை என்று ஏங்கி நிற்கக் கூடாதே’ என்று எளிமையாக்கினார். யோசனைக்கும் சிந்தனைக்கும் வாய்ப்புள்ள இடங்களில் மட்டுமே கவித்துவமாகவோ கருத்துச் செறிவுடனோ எழுதவேண்டும். அப்படி யல்லாத இடங்களில் இசைக்கேற்ற எளிய வார்த்தைகளே போதுமானவை.