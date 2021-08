முதலில் வந்த 'லூசுப்பெண்ணே' சிம்பு, நள்ளிரவில் இணைந்த 'ரவுடிபேபி' தனுஷ்... யுவன் பார்ட்டி ஹைலைட்ஸ்!

* இயக்குநர்கள் விஷ்ணு வர்தன், அமீர், ராம், அஹ்மத், இளன், பிரதீப், தயாரிப்பாளர்கள் ஞானவேல் ராஜா, சுரேஷ் காமாட்சி, சிவி குமார், சுதன் ஆகியோரும் வந்திருந்தனர். கதாநாயகர்களில் ஆர்யா, அசோக் செல்வன், வைபவ், மெட்ரோ சிரிஷ், கதாநாயகிகளில் சுனைனா, ரைசா வில்சன் உள்ளிட்டோரும் வந்திருந்தனர்.

* நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நிகழ்வாக இருந்தது ராப்பர் அறிவு யுவனுக்காகவே பிரத்யேகமாக எழுதி காக்கா பாலசந்தருடன் பாடிய கானா. அதை தொடர்ந்து ‘King YuVan’ என்று ''நீ சிரிக்கின்ற போதிலும், நீ அழுகின்ற போதிலும் உன் வழித்துணை போலவே நான் இசையுடன் தோன்றுவேன்... I WILL BE THERE FOR YOU... I WILL BE THERE FOR YOU'' என்றொரு பாடலையும் பாடி அரங்கத்தையே அதிரவைத்தார் அறிவு.



* வெங்கட்பிரபு, பிரேம்ஜி, கார்த்திக் ராஜா பவதாரணி, பாஸ்கர் என உடன்பிறப்புகள் அனைவரும் கேக் கட்டிங்கில் பங்கேற்று சிறப்பு செய்தனர்.



* நிகழ்ச்சியின் ஹைலைட்களில் முக்கியமானது மிர்ச்சி சிவா யுவன் - கார்த்திக் ராஜா பற்றி சொன்ன ஒரு குட்டிக் கதை.



* நள்ளிரவில் பார்ட்டிக்குள் நுழைந்த ‘பொயட்டு’ தனுஷ், தீ மற்றும் யுவனுடன் சேர்ந்து ''ரவுடி பேபி'' பாடல் பாடி முடித்ததோடு அறிவையும், தீயையும் சேர்த்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்து மறக்காமல் அதை ட்விட்டரிலும் தட்டிவிட்டார்.