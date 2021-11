சர்வைவர் 73 : ரீ - என்ட்ரி கொடுத்த ஐஸ்வர்யா; ஷாக்கான இனிகோ! சூடுபிடிக்கும் டிரைபல் பஞ்சாயத்து

“ஆமாம்… சார்.. ஒரு குழந்தை மாதிரி முகத்தை வெச்சிக்கிட்டு ‘நான் கேமை மிஸ் பண்ணுவேன்’னு ஐஸ்வர்யா சொன்னபோது பாவமா இருந்தது” என்றார் விஜி. “அப்பவே சொல்லிட்டுத்தான் போனா.. நான் வந்துடுவேன்னு. சொன்னத செஞ்சுட்டா" என்று நாராயணனும் இதை வழிமொழிந்தார்.

“OK.. let’s get into the business.. " என்ற அர்ஜூன் “ஆக்சுவலி.. இதுவும் ஒரு பிஸ்னஸ் கேம்தான். இங்க இருக்க monopoly பலகையைப் பாருங்க. உணவுப்பொருள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் இருக்கு. நான் பகடையை உருட்டுவேன். யாருக்கு எந்த நம்பர் வருதோ, அந்த நம்பர்ல இருக்கற பொருள் உங்களுக்குத்தான். இதில சில கேள்விக்குறி இருக்கு. அதுல அட்வான்டேஜ் இருக்கலாம்.. இல்லைன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் கூட இருக்கலாம். இது முழுக்க முழுக்க உங்க அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்த விளையாட்டு” என்று விவரித்து ஆட்களை வரிசையை அதிர்ஷ்ட முறையில் தேர்ந்தெடுத்தார் அர்ஜுன்.

பரமபத ஆட்டம் ஆரம்பித்தது. முதலில் வந்த அம்ஜத்திற்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இரண்டாவதாக வந்த நாராயணனுக்கு கேள்விக்குறி கிடைத்தது. ஆனால் அடுத்த சுற்றில் Exit என்கிற பிளாக்கின் மீது அவர் நிற்க வேண்டி வர ஆட்டத்திலிருந்து வெளியேறினார். “அடப்பாவிகளா… ஆரம்பிக்கறதுக்குள்ள வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்களே?” என்று நொந்தபடி வெளியேறினார் நாராயணன்.

விஜிக்கு கோக்கும் ஐஸ்வர்யாவிற்கு கேள்விக்குறியும் கிடைத்தன. அடுத்த சுற்றில் விஜிக்கு கேள்விக்குறி கிடைத்தது. ஆனால் இதற்குப் பிறகு ஐஸ்வர்யாவிற்கும் Exit பிளாக் வரவே அவரும் வெளியேறினார். ஆரம்பத்திலிருந்தே அம்ஜத்திற்கு வெறுமையான பிளாக்குகளே வர ரொம்பவும் நொந்து போனார். ஆனால் இனிகோவிற்கு நூடுல்ஸ், பர்கர் என்று உணவுப்பொருட்களாக கிடைத்துக் கொண்டே இருந்தன. மூன்றாம் சுற்றில் விஜியும் வெளியேற நேர்ந்தது.