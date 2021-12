சர்வைவர் - 88 : நீருக்குள் ஒரு ‘வாழ்வா, சாவா’ போராட்டம்! அடுத்த எலிமினேஷன் யார்?

நண்பர் யார்? துரோகி யார்?

“Welcome to the Adventurous show” என்று வரவேற்றார் அர்ஜுன். “விக்ராந்த், இனிகோ இல்லாத டிரைப் எப்படியிருக்கு?” என்று அவர் விசாரிக்க “எனக்கு கேப்டன்னா அது விக்ராந்த்தான். (அப்ப விஜய்காந்த் கதி?;!) யாரோ பாம் போட்டுட்டாங்க. எங்களுக்குள்ளேயே சண்டை வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கலை. ஆனா நடந்துடுச்சு” என்று பாம் அனத்தலை இங்கும் தொடர்ந்தார் உமாபதி. வேடர்கள் அணி உடையும் போதெல்லாம் துள்ளிக் குதித்து சந்தோஷப்பட்ட காடர்கள் அணி, இப்போது அம்பு தங்களின் பக்கம் திரும்பும் போது தக்காளி சட்னி vs ரத்தம் தத்துவத்தைப் பின்பற்றுகிறது.

“குண்டு உள்ளே இருந்து வந்ததா அல்லது வெளியே இருந்து வந்ததா?” என்று சூசகமான கேள்வியை நமட்டுச் சிரிப்புடன் அர்ஜுன் முன்வைக்க, “தெரியலை. சார் ஆனா அது சூப்பர் பாம். முகத்துக்கு நேரா நல்லாத்தான் பேசறாங்க” என்று பூடகமாகவே பேசிக் கொண்டு சென்றார் உமாபதி. விஜியை நேரடியாக குற்றம் சாட்ட ஏன் தயக்கம்?