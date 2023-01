பிக் பாஸ் 6 நாள் 100: `என் பையன் பாத்துட்டு இருக்கான்'- கலங்கிய மகேஸ்வரி; முட்டையால் வெடித்த சண்டை!

“இட்ஸ் ஓகே.. நான் எப்பவோ முடிவு பண்ணிட்டேன்” என்று புன்னகையுடன் தனக்கு வந்த ஆலோசனைகளை மறுத்தார். ‘ஓகே.. இது அவனோட முடிவு. We have to respect his decision’ என்று முதிர்ச்சியாகப் பேசினார் அசிம். என்றாலும் கதிரவனின் முடிவில் மற்றவர்களுக்கு வருத்தம்தான். குறைந்தபட்சம் போட்டியாளர்களிடமாவது முன்பே தெரிவித்திருக்கலாம். கதிரவனின் முடிவால் அப்செட் ஆகி இருந்தார் ஷிவின். விடைபெறும் போது கூட இறுக்கமாக இருந்தார். கைகொடுக்கவில்லை. மைனாவிற்கும் அப்செட் மாதிரித்தான் தெரிந்தது. (வட போச்சே?!).