மாஸ்டர் செஃப் - 14 | ஆர்த்தியின் `அறுசுவை வான்டன்’ அவ்வளவு மோசமா… எதனால் நிகழ்ந்தது எலிமினேஷன்?!

தனது உணவை 'நவ்சீன்' கொண்டு வரும்போது பால்கனியில் நின்றிருந்த சக போட்டியாளர்கள் கைத்தட்டி உற்சாக ஆதரவை அவருக்கு வழங்கினார்கள். நவ்சீன் செய்திருந்த டெஸர்ட்டின் பெயர் 'நண்பன்'. சாப்பிடும் போது அந்த உணவை நண்பனாக உணர்வோமாம். ஆனால் நீதிபதிகள் அப்படி உணரவில்லை. "நவ்சீன்... எப்பப் பார்த்தாலும் டெஸர்ட்டே பண்றீங்க. நீங்க அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம். அதுக்காக சேஃப் கேம் ஆடினா எப்படி?" என்கிற கண்டிப்பை நவ்சீன் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. என்றாலும் அவருடைய உருவாக்கம் பாராட்டைப் பெற்றது. 'am proud of you' என்பது போல் செஃப் கெளஷிக் சொன்ன போது அம்மணியின் 'ஆர்ட் ஃபிலிம்' முகத்தில் அப்படியொரு மலர்ச்சியான புன்னகை.

"நவ்சீன் 'நண்பன்'ன்னு பேரு வெச்சிருந்தாங்க.. நீ என்ன தலைப்பு வெச்சிருக்கே..? 'எதிரியா'" என்று கலாய்த்தபடியே அடுத்த போட்டியாளரான மணிகண்டனை வரவேற்றார் விஜய் சேதுபதி. மணி தயார் செய்திருந்த டிஷ்ஷின் பெயர் 'விருந்தோம்பல்'. தட்டை வைத்து விட்டு மூச்சைப் பிடித்துக் கொண்டு பதட்டத்துடன் நின்றார் மணி. நீதிபதிகள் உணவைச் சுவைத்த பிறகு அவர்களின் முகங்களில் திருப்தியில்லை. 'சிந்தனை, தோற்றம் ஓகே. ஆனா சுவை..? நீங்க வீட்டுக்குப் போய் இன்னமும் நல்லா கத்துக்கிட்டு வாங்க. இன்டர்நேஷனல் உணவையும் இந்தியன் உணவையும் இப்படியா மிக்ஸ் பண்றது?!" என்று கெளஷிக் முகத்தை கடுமையாக வைத்துக் கொண்டு சொன்னதும் மணிகண்டனின் முகம் இருண்டு போனது. அடுத்த நொடியில் அழப்போகிறவர் போல் பரிதாபமாக இருந்தார். (விருந்தோம்பலுக்கு இப்படியா பதில் மரியாதை தர்றது?!).