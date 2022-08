ரொம்பப் பிடிக்கும்!

தீபிகா, நடிகை

பிடித்த பாடலாசிரியர் - அப்படிக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லும்படி யாருமில்லை. பர்சனலாக எனக்கு நடிகர் தனுஷ் பிடிக்கும். அவரே எழுதிப் பாடின பாடல்களை ரசிப்பேன்.

போக ஆசைப்படும் இடம் - சீனப் பெருஞ்சுவர்

சமீபத்தில் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சி - சென்னைக்கு வந்தப்ப இங்க பலர் என்னுடைய ஃபேமிலியாக மாறினார்கள். அந்த வரிசையில் நான் வேலை பார்த்த இடத்தில் எனக்கு அண்ணனாக அறிமுகமான ஜவஹர் என்பவருக்கு சமீபத்தில் கல்யாணம் ஆச்சு. அவருடைய கல்யாணத்தில் குடும்பத்துடன் கலந்துகொண்டது ஸ்பெஷல் தருணமா இருந்தது.

ஃபேவரைட் சாக்லேட் - நான் சாக்லேட் லவ்வர் கிடையாது. ரொம்ப ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டேன்!

பிடித்த புத்தகம் - ‘Walking in the Streets of Love & Destiny’