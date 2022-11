விகடன் TV: பாட்டி செய்யுற சாம்பார் ரொம்பப் பிடிக்கும்

அருணிமா சுதாகர், நடிகை

ஃபேவரைட் குழம்பு - சாம்பார்

பிடித்த ஹாரர் திரைப்படம் - எனக்கு பேய்னாலே பயம்... அதனால, பேய்ப்படம் பெரும்பாலும் பார்க்க மாட்டேன்.

பிடித்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் - கேரளா

ஃபேவரைட் கார் - Audi கார்

பிடித்த பழமொழி - Lead from the heart, not head