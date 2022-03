'ரமணி Vs ரமணி 3.0 கான்செப்ட் இதுதான்!' - ரகசியம் பகிரும் இயக்குநர்

90களின் ஃபேவரைட் தொடர்களுள் ஒன்று 'ரமணி Vs ரமணி'. குடும்பத்தில் நடக்கும் குட்டி, குட்டி விஷயங்களை அழகாய் காமெடி கலந்து கொடுத்து ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது இந்தத் தொடர். தற்போது ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் 'ரமணி Vs ரமணி 3.0' தொடர் வெளியாகியிருக்கிறது. ரமணி Vs ரமணி ஷுட்டிங் நடக்கும் செட்டிற்குச் சென்றோம். அப்போது அந்தத் தொடரின் தயாரிப்பாளர் புஷ்பா கந்தசாமியிடம் பேசினோம்.