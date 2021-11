மாஸ்டர் செஃப் : வெளியேறிய மணி, கலங்கிய விஜய் சேதுபதி... Lock Pantry Challenge–ல் நடந்தது என்ன?

ஆக... முடிவு அப்போதே ஒரு மாதிரியாக தெரிந்து போயிற்று. என்றாலும் காரணங்களோடு நீதிபதிகள் அதை அறிவிக்கத் தொடங்கினார்கள். “ரெண்டு பேருமே சமமான அளவுல இருக்கீங்க. முடிவு எடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு சிரமமா இருந்தது. ஆனா ஒண்ணை மறந்துடாதீங்க. நீங்க டாப் 5-ல இருக்கீங்க” என்று நீதிபதிகள் பீடிகையிட்டதும் “அய்யா முடிவைச் சொல்லிடுங்கய்யா” என்பது போல் இருவரும் பதற்றமாக நின்றிருந்தார்கள். குறிப்பாக மணியின் முகத்தில் எக்ஸ்ட்ரா டென்ஷன்.

ஒரு சிறிய சஸ்பென்ஸிற்குப் பிறகு கடைசி ஃபைனலிஸ்ட்டின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டது. அது ‘வின்னி’. இதைக் கேட்டதும் வின்னியிடம் கை கொடுத்து பாராட்டினார் மணி. ஆனால் அவரது முகம் அழாத குறையாக மாறியது. “ரொம்பவும் கம்மி மார்ஜின்லதான் நீங்க தோத்திருக்கீங்க” என்று மணியை நோக்கிச் சொன்ன நீதிபதிகள் அவர் செய்திருந்த பிழைகளைச் சுட்டிக் காட்டினார்கள். “தோற்றம் இன்னமும் பெட்டரா இருந்திருக்கலாம்” என்றார் கெளஷிக். “இன்னும் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவிட்டி இருந்திருக்கணும்” என்றார் ஆர்த்தி. “முடிவெடுக்க எங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது" என்றார் ஹரீஷ்.

அடுத்ததாக வின்னி எவ்வாறு தேர்வானார் என்பதற்கான காரணங்கள். ‘One of the Best Ghevar’ என்ற நற்சான்றிதழ் வின்னிக்குக் கிடைத்தது. “பொதுவா நான் இனிப்பு சாப்பிட்டா பேப்பர்ல கையைத் துடைப்பேன். உங்க இனிப்பை சாப்பிட்டப்புறம் அது தேவைப்படலை” என்றார் ஹரிஷ். “உங்க கேவர்ல ஒரு தப்பு கூட இல்ல. ஃபெர்பக்ட்டா இருக்கு” என்றார் ஆர்த்தி. “நீங்க இதை பல முறை பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நல்லா தெரியுது. உங்க comfort zone-ல விளையாடியிருக்கீங்க. ஆனா தோற்றம் மிகப்பிரமாதம். அதுல நல்ல வித்தியாசம் காட்டியிருக்கீங்க” என்று பாராட்டினார் கெளஷிக்.