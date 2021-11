சர்வைவர் - 59: `சின்னப்பையன்' சரண் அர்ஜுனுக்குக் கொடுத்த கவுன்ட்டர்; கேம்னாலும் பாம்பெல்லாம் வரலாமா?

அனைவரும் தீவிற்குத் திரும்பிய பின்னால் இரவில் ஒரு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. விஜியின் தலையணையில் அடியில் ஒரு பாம்பு இருந்ததைப் பார்த்ததும் போட்டியாளர்கள் அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்தார்கள். “விஷமில்லாத பாம்புன்னு சொல்றாங்க. நமக்கு எப்படிங்க தெரியும். வீட்டுக்கு யாரு பதில் சொல்றது. It is not a joke” என்றார் நந்தா. “நாம ஒண்ணா நின்னு போராடணும்” என்றார் விக்ராந்த். “முழுசா வலை அடிச்சு கொடுத்தாதான் தூங்க முடியும். இல்லைன்னா கஷ்டம்” என்றார் இனிகோ.