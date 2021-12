சர்வைவர் - 84: இம்யூனிட்டி சவாலில் சாதித்த சரண்; இந்த வார டிரைபல் பஞ்சாயத்தின் டார்கெட் ஐஸ்வர்யாவா?

"பாப்பாக்கு என்னை அடையாளம் தெரியுதா?" என்று நந்தா கேட்டபோது "முதலில் எனக்கே அடையாளம் தெரியல. முதல்ல போயி தாடியை எல்லாம் எடுங்க" என்று நந்தாவின் மனைவி சொல்லியது சுவாரஸ்யமான நகைச்சுவை. "பாப்பா பேச ஆரம்பித்து விட்டாளா?" என்று தன் மகளின் குரலைக் கேட்டு நெகிழ்ச்சியுடன் கண்கலங்கினார் நந்தா. தன் மகள் தன்னை அடையாளம் கண்டு கொண்டு "ப்பா..." என்று கூப்பிட்ட போது உணர்ச்சிப்பெருக்கில் தாங்க முடியாமல் அழத் தொடங்கினார். "You made me very proud" என்று நந்தாவின் மனைவி கூறியதும் அவருக்கு மிகுந்த ஆசுவாசமாக இருந்தது. "வீடியோ கால் பேசிய பிறகுதான் மனதில் ஒரு அமைதி வந்தது" என்று மலர்ச்சியான முகத்துடன் தன் அனுபவத்தை கூறி முடித்தார் நந்தா.